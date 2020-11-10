Беспилотник заменит знаменитый MQ-9 Reaper, однако это будет не совсем БПЛА, а нечто большее

Американская компания Northrop Grumman приоткрыла завесу тайны над новым ударным беспилотником MQ-Next, который должен заменить знаменитого "Жнеца" MQ-9.

Как заявил в интервью журналу The Drive вице-президент Northrop Grumman по управлению программами Ричард Салливан, работа идет над созданием взаимосвязанных беспилотных систем, и в этом заключается главное отличие дрона будущего от его современных аналогов. Для этого БПЛА оборудуют системой Distributed Autonomy Responsive Control (DARC). Она позволит аппаратам работать автономно и при этом реагировать на действия друг друга, то есть в чем-то система будет похожа на искусственный интеллект.

Эти наработки Northrop уже использовал для дрона-заправщика X-47B, который уже проходит испытания на авианосцах. Дело в том, что изначально этот БПЛА, выполненный по схеме летающее крыло, задумывался как ударный, и только затем в ВМС решили остановиться на летающем танкере. При этом разработчик до сих пор рекомендует использовать этот дрон как десантную летающую машину для Корпуса морской пехоты или ВМС.

По словам Салливана, в MQ-Next будут использованы наработки X-47B и бомбардировщика B-2. При этом многое будет зависеть от требований военных, которые пока, судя по всему, до конца не сформулированы.

В России в настоящий момент продолжаются испытания тяжелого ударного дрона "Охотник". Кроме того, "Кронштадт" работает над беспилотником "Гром", который готовят в напарники Су-34.