СМИ: Армения применяла "Искандеры" против Азербайджана - видео

СМИ: Армения применяла "Искандеры" против Азербайджана - видео
Фото Дмитрия Шульцева /ИТАР-ТАСС
Было запущено сразу несколько ракет

Американский журнал The Drive, ссылаясь на видео из Twitter, опубликовал статью, в которой утверждается, что Армения впервые использовала ОТРК "Искандер" против азербайджанских военных.

Неясно, когда было снято видео, однако на нем хорошо видны ракеты, уходящие за перевал, а также сама мобильная установка, действительно напоминающая российский ОТРК "Искандер". Кроме того, можно разглядеть конусообразную ракету, напоминающую квазибаллистическую от "Искандер-Э". В США утверждают, что это не "Точка-А", а именно современный российский оперативно-тактический ракетный комплекс.


Интересно, что ролик появился в сети всего за несколько часов до того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о подписании соглашении о прекращении огня, которое привело к серьезным уступкам Азербайджану.

Ранее Баку применял в Карабахе ОТРК израильского производства LORA. Этот комплекс намного точнее советской "Точки-У", поэтому применение "Искандер-Э" теоретически могло быть ответом на LORA.

Однако The Drive справедливо опровергает версию, что взрывы в Баку, произошедшие после заявления Пашиняна, как-то связаны с пусками "Искандеров", так как ракетам просто не хватило бы дальности.  

Александр ИЛЬИН

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