Китай показал противорадиолокационную ракету, которую Пекин может использовать против индийских С-400. На снимках, которые разместил в Twitter пользователь Rupprecht_A, две ракеты подвешены под крыло истребителя J-11, китайской копии Су-27.

Как пишет журнал The Drive, самолет раскрашен не как остальные истребители ВВС НОАК – на нем нет заметных знаков отличия. Самолет модернизированный, и возможно, оснащен радаром с активной фазированной решеткой (АФАР).

Что касается самой ракеты, то она работает за счет наведения на радиочастотное излучение наземных радаров. Обычно такие ракеты довольно быстрые, так как они должны поразить радар до того, как его выключат.

If true, then this is another major news. Not only that it shows for the first time a PLAAF J-11BS with low-visibility marking, but even more surprising is the new and so far unknown missile it carries under its wings. 😮



IMO this is most likely the long expected new ARM. 🤔 pic.twitter.com/CZrfNfYbF7