Китай показал ракету для уничтожения радара С-400

Китай показал ракету для уничтожения радара С-400
Фото: Imago/TASS
Вооружение может быть эффективно и против российской техники

Китай показал противорадиолокационную ракету, которую Пекин может использовать против индийских С-400. На снимках, которые разместил в Twitter пользователь Rupprecht_A, две ракеты подвешены под крыло истребителя J-11, китайской копии Су-27.

Как пишет журнал The Drive, самолет раскрашен не как остальные истребители ВВС НОАК – на нем нет заметных знаков отличия. Самолет модернизированный, и возможно, оснащен радаром с активной фазированной решеткой (АФАР).

Что касается самой ракеты, то она работает за счет наведения на радиочастотное излучение наземных радаров. Обычно такие ракеты довольно быстрые, так как они должны поразить радар до того, как его выключат.  

У ракеты видны крестообразные стабилизаторы, что по мнению The Drive, роднит ее с американской AGM-88. Пользователи в комментариях, напротив, уверяют, что она похожа на китайскую CM-102. Интересно, что Пекин начал делать свои радиолокационные ракеты на базе чертежей советской Х-31П, которые Москва согласилась предоставить в 1994 году. 

Александр ИЛЬИН

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