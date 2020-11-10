Однако Москва не желает ввязываться в новую гонку вооружения

Россия по ряду стратегических вооружений ушла далеко вперед других военных держав мира. Однако Москва не намерена втягиваться в изматывающую гонку вооружения, так как такой необходимости просто нет, хотя страна безусловно продолжит поддерживать свой ядерный потенциал "на уровне достаточной необходимости".

Об этом заявил президент Владимир Путин на первом военном совещании. Его слова приводит РИА "Новости". Глава государства добавил, что НАТО пока никак не отреагировала на предложение России снизить военную активность во время пандемии.

Путин отметил, что Россия должна учитывать ряд потенциально опасных внешних факторов, и в том числе, расширение военного присутствия Североатлантического альянса около российских границ.

Ранее стало известно, что Польша договорилась с США о размещении на ее территории 5,5 тыс. американских военных. В свою очередь, Пентагон объявил о разработке ракеты средней дальности SM-6, а также наземных комплексов "Томагавк". Ранее все это было запрещено договором РСМД.