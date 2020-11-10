Путин заявил о превосходстве российского стратегического вооружения

Путин заявил о превосходстве российского стратегического вооружения
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Однако Москва не желает ввязываться в новую гонку вооружения

Россия по ряду стратегических вооружений ушла далеко вперед других военных держав мира. Однако Москва не намерена втягиваться в изматывающую гонку вооружения, так как такой необходимости просто нет, хотя страна безусловно продолжит поддерживать свой ядерный потенциал "на уровне достаточной необходимости".

Об этом заявил президент Владимир Путин на первом военном совещании. Его слова приводит РИА "Новости". Глава государства добавил, что НАТО пока никак не отреагировала на предложение России снизить военную активность во время пандемии.

Путин отметил, что Россия должна учитывать ряд потенциально опасных внешних факторов, и в том числе, расширение военного присутствия Североатлантического альянса около российских границ.

Ранее стало известно, что Польша договорилась с США о размещении на ее территории 5,5 тыс. американских военных. В свою очередь, Пентагон объявил о разработке ракеты средней дальности SM-6, а также наземных комплексов "Томагавк". Ранее все это было запрещено договором РСМД.

Александр ИЛЬИН

Ответить:

М
Ответить
Гость
У России против блока НАТО нет никаких шансов Знаю о чем говорю Не вчера родился
ггггггггггг,что не какел то стратег и аналитик,страна адмиралов и историков,вертухаев и предателей обязывает лизнуть и подмахнуть
Гость
Ответить
У России против блока НАТО нет никаких шансов Знаю о чем говорю Не вчера родился
1
новости партнеров

Путин настроен на вражду с Байденом – NYT

В Америке ловят сигналы из Кремля

Армения и Азербайджан прекратили войну с помощью Путина. Главное

Россия вводит миротворцев в Нагорный Карабах

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей