5-й армейский корпус должен убедить Москву не возвращать страны Варшавского договора

Президент Польши Анджей Дуда подписал соглашение, согласно которому в стране будут квартироваться 5,5 тыс. американских военных для сдерживания "российской агрессии".

Церемония ратификации проходила в Президентском дворце в Варшаве, глава польского государства выразил надежду, что смена президента США не повлияет на решение Вашингтона.

При этом, как отмечает Military Times, у Дуды сложились дружеские отношения именно с администрацией Трампа, однако президент Польши считает, что "партнерство выше политических разногласий".

В Польшу приедет 5-й армейский корпус, пока неизвестно, где он точно будет размещен. "Рокировка" была задумана при Трампе, который решил вывести часть американского контингента из Германии и перебросить его в Польшу, где все чаще и чаще стали проходить учения НАТО.

Альянс серьезно беспокоят российские военные в Калининградской области, а также частые учения, в которых принимают участие ВВС, сухопутные силы и Балтийский флот. Параллельно с переброской войск в Польшу Пентагон усиливает свои позиции в Норвегии, противостоя России в Арктике.