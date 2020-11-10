В Польшу приедут тысячи военных США для сдерживания России

В Польшу приедут тысячи военных США для сдерживания России
Фото: US Navy/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
5-й армейский корпус должен убедить Москву не возвращать страны Варшавского договора

Президент Польши Анджей Дуда подписал соглашение, согласно которому в стране будут квартироваться 5,5 тыс. американских военных для сдерживания "российской агрессии".

Церемония ратификации проходила в Президентском дворце в Варшаве, глава польского государства выразил надежду, что смена президента США не повлияет на решение Вашингтона.

При этом, как отмечает Military Times, у Дуды сложились дружеские отношения именно с администрацией Трампа, однако президент Польши считает, что "партнерство выше политических разногласий".

В Польшу приедет 5-й армейский корпус, пока неизвестно, где он точно будет размещен. "Рокировка" была задумана при Трампе, который решил вывести часть американского контингента из Германии и перебросить его в Польшу, где все чаще и чаще стали проходить учения НАТО.

Альянс серьезно беспокоят российские военные в Калининградской области, а также частые учения, в которых принимают участие ВВС, сухопутные силы и Балтийский флот. Параллельно с переброской войск в Польшу Пентагон усиливает свои позиции в Норвегии, противостоя России в Арктике.

Александр ИЛЬИН

Ответить:

Гость
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придется по Польше запустить на одну ракету больше
Гость
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Гость
Они одеты как пугала огородные, чтобы российскую армию запугать.
Ой, боимся, боимся, не подходи.
А, рюкзаки похоже памперсами забиты !!!
Гость
Ответить
Гость
Они одеты как пугала огородные, чтобы российскую армию запугать.
Ой, боимся, боимся, не подходи.
А, похоже памперсами забиты !!!
Гость
Ответить
Они одеты как пугала огородные, чтобы российскую армию запугать.
Ой, боимся, боимся, не подходи.
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