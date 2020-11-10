"Супершершень" совсем недавно получил новое оружие и авионику, в то время как МиГ-29К было бы неплохо заменить на МиГ-35К

Сравнивая российские и американские истребители, обычно выбирают Су-57 и F-22 или Су-27 и F-15, что тоже вполне логично. Однако если бы война шла в Средиземном море или Атлантическом океане, друг против друга могли встретиться совсем другие самолеты – F/A-18 Super Hornet и МиГ-29К, которые базируются на единственном российском крейсере "Адмирал Кузнецов".

Су-57 еще не доводилось встречаться в бою с F-22, даже учебном, однако у летчиков МиГов скоро появится возможность погоняться за "Супершершнями" F/A-18.

В настоящее время США, Австралия, Япония и Индия готовятся провести совместные учения в Индо-Тихоокеанском регионе, на которых они будут учиться совместно противостоять Китаю. В том числе, будет проводиться воздушные бои между американскими F/A-18 и индийскими МиГ-29К, которые скорее всего будут изображать китайские самолеты.

Американский истребитель прошел более серьезную модернизацию, чем МиГ-29К, поэтому имеет больше шансов в бою, хотя многое будет зависеть от самих пилотов.

"Супершершни" получили новое вооружение, и авионику, систему наведения с инфракрасными датчиками. ВМС США смогли продлить срок службы истребителей на тысячи часов, в то время как у индийцев возникли серьезные проблемы с самолетами, эксплуатация которых стала просто небезопасной.

Кроме того, F/A-18 планируется оснастить радарами с активной фазированной решеткой (АФАР), поэтому они однозначно первыми обнаружат МиГи. Конкурировать с "Супершернем" мог бы новый российский МиГ-35, оборудованный современной авионикой и радаром с АФАР.

Но пока, в виду отсутствия нового авианосца, корабельной версии МиГ-35, возможно, нет даже на бумаге. Да и для ВКС этот истребитель закупается крайне осторожно, как будто Минобороны в чем-то не уверено или ждет крупных заказов из-за рубежа, чтобы снизилась стоимость одного экземпляра.

По мнению The National Interest, ни МиГ-29К, ни F/A-18 не смогут конкурировать с китайскими истребителями пятого поколения. Китай действительно объявил о создании нового палубного самолета, вероятно, на базе FC-31.

Однако неизвестно, когда истребитель будет готов. Что касается J-20, то и с ним не все очевидно. С одной стороны, он оснащен неплохой авионикой и демонстрирует внутренние отсеки с ракетами, уменьшающие ЭПР самолета, с другой, Китай еще не освоил производство двигателей такого уровня.

Поэтому, даже западные военные эксперты, называющие Су-57 "истребителем пятого поколения для бедных", говорят, что все равно выбрали бы российский самолет, а не J-20.

Поэтому пока на китайских авианосцах базируются J-15, сделанные на базе советских Су-33.