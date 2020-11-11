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КНР обогнал Россию в авиатехнологиях, уверенно взяв лидерство в области датчиков, вооружении и стелс-технологиях. Об этом стало заявил в своем отчете британский аналитик Королевского института объединенных служб Джастин Бронк.
В документе отмечается, что КНР и Россия выбрали разные векторы развития в области авиации. Пока что РФ занимает лидерство лишь в производстве авиационных двигателей.
Аналитик уверен, что авиапромышленность РФ не может полноценно конкурировать с Китаем из-за утраченных преимуществ по причине структурных и бюджетных проблем, которых, по мнению Бронка, лишен китайский ВПК.
Тем не менее, КНР может противопоставить Соединенным Штатам, имеющих в распоряжении стелс-истребители F-22 "Раптор" и F-35, лишь Chengdu J-20, массовое производство которых будет развернуто в ближайшие десять лет.
По мнению аналитика, у Су-57 не имеется достаточных характеристик в области стелс-технологий для конкуренции Китаю и США. А в 2020-х годах РФ может приступить к импорту сенсорных и ракетных технологий КНР, что станет угрозой для Запада, отмечается в документе.
Ранее Бронк заявлял, что китайские аналоги превосходят российский ЗРК С-400. По словам аналитика, Пекин пока что уступает Москве в ракетном арсенале, однако лидирует по сенсорным технологиям и радарам. КНР пытается совместить мощь вооружения с последними технологиями Запада, внедряя их в свое военное производство.
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