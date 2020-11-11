Королевский патрульщик наблюдает за маневрами разведчика ВМФ РФ

Патрульный корабль HMS Tyne ВМС Великобритании следит за действиями российского разведывательного судна "Виктор Леонов" и его танкера "Сергей Осипов", находящихся в пределах залива Мори-Ферт на Северном море у Шотландских берегов, передает Daily Express.

Cогласно приведенным данным, корабли ВМС РФ ищут укрытие от морского шторма, в то время как патрульщик британского флота следит за действиями российских судов. Один из офицеров, занимающихся оперативным контролем на борту HMS Tyne, заявил, что корабль находится на близком расстоянии от "Виктора Леонова" с его танкером.

По информации издания, в этом же месяце в воды Великобритании зашла российская флотилия с корветом "Василий Быков", субмариной "Кило" и океанским буксиром. На дежурстве тогда стоял тот же HMS Tyne с поддержкой фрегата Corte Real ВМФ Португалии. После того, как патрульщик передал функции наблюдения своим союзникам, HMS Tyne отправился на юг, чтобы приступить к наблюдению за военно-учебным судном "Смольный".

По словам Ричарда Скелтона, командира HMS Tyne, Королевский флот продемонстрировал свою адаптируемость в ходе наблюдения за иностранной флотилией в британских водах, передает Daily Express.

Ранее сообщалось о том, что комадование британких ВМС направило свои суда для сопровождения "Адмирала Горшкова" в Ла-Манше, который выполнял ряд задач в Мировом океане.



