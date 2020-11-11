Самолеты сфотографировали прямо с ядерными боеприпасами

В США до мельчайших подробностей разобрали вооружение российских бомбардировщиков, после того как Минобороны РФ решило поучаствовать в популярном флешмобе, выложив фотографии самолетов с набором бомб и ракет. Правда, не хватало, лежащих на ВПП летчиков, техников, но видимо, в ВКС сочли, что это лишнее.

На снимках запечатлены все три дальних бомбардировщика России – Ту-22М3, Ту-95МС и Ту-160, из которых два последних – стратегические. Впрочем, после возвращения штанги для заправки в ходе модернизации и "двадцать второй" по сути стал стратегом.

Американский журнал The Drive особо отмечает дозвуковые крылатые ракеты Х-55СМ рядом с Ту-160, известные на западе как AS-15 Kent.

Эти ядерные боеприпасы были разработаны в конце 70-х годов, а затем модернизированы уже в современной России. На основе Х-55 свои ракеты разработал Китай и Иран.

Х-55СМ могут быть оснащены двумя топливными баками для достижения дальности в 3 тыс. километров. Х-55 может быть переделана в неядерную Х-555, однако, по мнению The Drive, на фото именно ядерные ракеты, так как у них отсутствуют передние стабилизаторы.

Также рядом с Ту-160 можно увидеть малозаметные крылатые Х-101/Х-102 (в ядерном оснащении). Это новейшие российские ракеты, как и Х-55, оснащены двухконтруными двигателями. Дальность Х-101 до 4 тыс. километров, а Х-102 еще больше, точные характеристики держатся в секрете.

Ту-160 несет ракеты во внутреннем отсеке, во вращающейся пусковой установке помещается до 12 Х-55 или Х-101.

Ту-95МС на фотографии оснащен с сдвоенными узлами подвески, чтобы перевозить до восьми Х-101. Во вращающейся пусковой установке "Медведя" помещается только шесть Х-55 или Х-101.

Среди вооружения Ту-22М3 внимание The Drive привлекла огромная бомба ФАБ-3000, а также две Х-422, которые разгоняются до скорости 4 Махов и могут уничтожать как корабли, так и сухопутные цели. На сайте Минобороны в настоящее время этих фотографий нет.