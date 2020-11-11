Миротворцы будут следить за обстановкой с помощью беспилотников

Почти все направленные в Нагорный Карабах миротворцы-десантники имеют сирийский опыт. Об этом на брифинге в среду заявил начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ Сергей Рудской.

По его словам, которые приводит РИА "Новости", бойцы оснащены самым современным вооружением, а также боевыми машинами "Тигр" и "Тайфун". При этом, личный состав прошел специальную подготовку по изучению и соблюдению норм международного и гуманитарного права в вооруженных конфликтах.

Всего Россия выставит 16 наблюдательных постов на линии соприкосновения в Карабахе в зонах ответственности "Север" и "Юг". Уже взят под контроль Лачинский коридор. Для отслеживания ситуации миротворцы будут применяться беспилотники.

Ранее сообщалось о вооружении и экипировке, которую получили российские десантники, поехавшие в Карабах.