В Карабах поехали десантники с "сирийским прошлым"

В Карабах поехали десантники с "сирийским прошлым"
Фото: Виталий Тимкив/ТАСС
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Миротворцы будут следить за обстановкой с помощью беспилотников

Почти все направленные в Нагорный Карабах миротворцы-десантники имеют сирийский опыт. Об этом на брифинге в среду заявил начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ Сергей Рудской.

По его словам, которые приводит РИА "Новости", бойцы оснащены самым современным вооружением, а также боевыми машинами "Тигр" и "Тайфун". При этом, личный состав прошел специальную подготовку по изучению и соблюдению норм международного и гуманитарного права в вооруженных конфликтах.

Всего Россия выставит 16 наблюдательных постов на линии соприкосновения в Карабахе в зонах ответственности "Север" и "Юг". Уже взят под контроль Лачинский коридор. Для отслеживания ситуации миротворцы будут применяться беспилотники. 

Ранее сообщалось о вооружении и экипировке, которую получили российские десантники, поехавшие в Карабах.

Александр ИЛЬИН

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