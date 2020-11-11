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Российским миротворцам в случае опасности могут прийти на помощь войска Южного военного округа, но скорее всего, это не понадобится. Об этом в интервью газете "Известия" заявил главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский.
По его словам, направленных в зону карабахского конфликта сил вполне достаточно, так как это не фронтовая операция. И примерно трех батальонных групп хватит, чтобы пресекать возможные провокации. За каждой из них закрепят участки ответственности.
Для наблюдения за обстановкой будут использоваться как беспилотники, так и радиотехнические станции для обнаружения точек артиллерии. Мураховский подчеркивает, что в зону конфликта направлены не силы принуждения к миру, а именно миротворцы. При этом у них отработаны самые разные типы взаимодействия с противоборствующим сторонами.
Как стало известно ранее, в Карабахе выставят 16 наблюдательных постов, из них 6 – в районе Лачинского коридора. Территорию поделят на зоны ответственности "Юг" и "Север".
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