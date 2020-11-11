Кроме самолетов, ОАЭ получит дроны-убийцы MQ-9

Госдеп окончательно разрешил продать Объединенным Арабским Эмиратам истребители F-35 и беспилотники MQ-9. После этого Израиль утратит свое подавляющее преимущество в небе Ближнего Востока, а сообщения о возможной поставки Израилю "неприкасаемых" F-22 ожидаемо оказались "уткой".

Таким образом, даже смена администрации президента и самого главы Соединенных Штатов не повлияла сделку: наиболее технологичны истребители в мире и эффективные беспилотники окажутся в руках еще одной страны Ближнего Востока.

Как объявил глава Госдепа Майк Помпео, общая сумма сделки составляет $23,37 млрд. ОАЭ покупает 50 F-35 за $10,4 млрд, 18 MQ-9B почти за $3 млрд, а также боеприпасы класса "воздух-воздух" и "воздух-земля" за $10 млрд.

Помпео подчеркнул, что вооружение должно защитить ОАЭ от Ирана и напомнил о соглашении ОАЭ с Израилем о нормализации отношении. Его слова приводит Defense News.

Впрочем, в Иерусалиме все равно отнеслись к сделке с очень большой настороженности. Кроме того, сделку пытались заблокировать демократы в американском Сенате, но в результате они потерпели фиаско.