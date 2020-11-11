За основу должен быть взять автомат Калашникова

Система управления ядерными силами России будет модернизирована. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в среду, 11 ноября. Она станет простой и надежной, как автомат Калашникова, подчеркнул глава РФ.

Системы управления стратегическими ядерными силами должны оставаться работоспособными даже при нанесении по ним ядерного удара, заявил Путин.

"Мы с вами хорошо понимаем, ... что от живучести этих систем, их способности сохранить рабочее состояние в боевых условиях очень многое зависит",

– отметил президент на совещании с представителями силовых ведомств и предприятий военпрома.

По словам президента, сейчас заканчивается работа над новым пунктом управления вооруженными силами РФ, который будет практически неуязвим для внешнего воздействия.

Ранее Путин заявил, что гарантией безопасности России была и остается ядерная триада. Она фактически сводит на нет угрозу крупного военного конфликта в мире. Однако в последнее время появляются новые дестабилизирующие факторы, например, расширение военного присутствия НАТО в Европе около российских границ и появление в ядерной доктрине США возможности использовать ядерное оружие в ответ на применение неядерных средств.

В связи с этим в России принято решение укреплять оборону, в том числе за счет модернизации ядерных сил. Это не означает начала новой гонки вооружений, но позволит поддерживать их на "достаточном" уровне.

"Необходимо продолжить разработку перспективных систем управления стратегическими ядерными силами, – заявил Путин. – Какими бы современными и передовыми они ни были сегодня, на месте стоять нельзя. Надо думать о том, что будет завтра и послезавтра".

Ранее в Кремле призвали Белый дом продлить договор по сокращению стратегических наступательных вооружений, но не получили поддержки.