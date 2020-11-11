Машина времен Второй мировой войны как будто вчера сошла с конвейера

В США на аукцион выставили танк времен Второй мировой войны. Любой желающий может приобрести "Шерман" M4A1 Grizzly канадской сборки с литым верхним корпусом и двигателем объемом 975 кубических дюймов. Машина находится в прекрасном состоянии, сохранилась даже пятиступенчатая механическая коробка передача. Двигатель отремонтирован.

Правда, 75-мм пушку пришлось заварить, а вместо настоящих пулеметов поставить макеты, иначе у хозяина были бы серьезные проблемы с законом. Хранить такое мощное вооружение в США частникам запрещено, как и в любой другой стране.

По данным Bring a Trailer, экипаж этого относительно небольшого танка состоял из пяти человек. Три танкиста находились в башне, а внизу – механик и пулеметчик. С современной точки зрения, такая компоновка довольно опасна, так как башня принимает на себя главный удар, и поэтому, к примеру, "Армату" сделали с необитаемой башней.

Как пишет The Drive, танк продают за $350 тыс., однако цена может вырасти. Машина не оборудована резиновыми накладками для гусениц, поэтому танк придется забирать на трейлере. Асфальт "Шерман" просто уничтожит.

В октябре в интернете выставили на продажу советский танк Т-34-85. Сообщается, что танк 1945 года выпуска прошел реставрацию, демилитаризован и ждет своего покупателя.