Анкаре, наконец, понравилось иметь дело с Москвой

Турция рассчитывает на более тесное сотрудничество с Россией по Сирии – а Анкаре надеются, что удастся достигнуть такого же справедливого мира, как и в Нагорном Карабахе.

Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Эрдоган, выступая в парламенте страны. По его словам, режим и "террористические организации, от которых кровоточит Сирия, должны быть устранены". Слова президента Турции приводит РИА "Новости".

Под режимом Эрдоган, разумеется, имел в виду власть действующего президента Сирии Башара Асада, свержения власти которого последовательно добивается Анкара. В данном заявлении очевидный намек на смену власти в стране, однако Москва ранее четко дала понять, что не изменит свою позицию поддерживать Асада.

Ранее стало известно, что Россия выделила более миллиарда долларов на восстановление электросетей и промышленного комплекса, а также другие гуманитарный цели. Об этом сообщил руководитель российско-сирийского межведомственного координационного штаба по возвращению беженцев Михаил Мизинцев.

В настоящее время Турция и Россия вместе патрулируют проблемные зоны в сирийском Идлибе. Единого решения по ситуации пока нет.