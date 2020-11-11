Никто пока не захотел сотрудничать с военными

На Украине оказалось некому ремонтировать танки "Булат" и Т-84. Как пишет Defense News, Минобороны провело очередной тендер на ремонт бронетехники выездными бригадами, однако заниматься танками пока не выявила желания ни одна компания.

По данным издания, за ремонт 50 машин военные предложили один миллион гривен или $35,5 тыс. Столько же предлагалось и за выездной ремонт БТР-3ДА, БТР-3Е1, БТР-3Е1У – реакция была аналогичной. При этом, в прошлый раз чинить бронетранспортеры взялся Киевский бронетанковый завод, а предложение завода им. Малышева отремонтировать Т-84БМ "Оплот" и Т-64Б "Булат за тот же миллион гривен отклонили.

Пока DN пытается разобраться с тендерами и отсутствии некоторой логики в принятии решений, нужно отметить, что танк Т-84БМ "Оплот" так и не начали выпускать серийно, хотя машину некоторые военные эксперты считают достаточно удачной.

Отчасти, это связано с тем, что российские комплектующие пришлось заменять на украинские и иностранные аналоги. Быстрого импортозамещения не получилось, поэтому в 2019 году Минобороны так и не заключило контракт на поставку Т-84БМ в войска. Однако Украине удалось продать 20 машин Таиланду, многократно откладывая поставки.

Т-64БМ в ВСУ эксплуатируется – более 80. Поэтому отсутствие компании, которая будет отвечать за ремонт этих танков, может сказаться на обороноспособности украинских подразделений.