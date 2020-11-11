Истребители работали, в том числе, на предельно малых высотах

В Карелии отработали высокоманевренный воздушный бой на Су-35С. Самолеты взлетали с аэродрома Бесовец в 26 километрах от Петрозаводска и отработали перехват и уничтожение самолетов и беспилотников противника, а также уход из-под атаки.

Минобороны опубликовало соответствующее видео, на котором показаны взлет, посадка и условный воздушный бой над аэродромом. На одном из кадров, полученных их кабины, видно, что пилот преследует другой Су-35С, вероятно, пытаясь сесть ему на хвост.

Сообщается, что при этом отрабатывалась взаимодействие с радиотехническими и зенитно-ракетными подразделениями. Маневры выполнялись на больших, малых и предельно малых высотах. На небольшой высоте самолет тяжелее засечь радаром.

Су-35С примерно соответствует продвинутому F-15EX и превосходит большинство истребителей НАТО четвертого поколения. По маневренности и огневой мощи машина не уступает, а где-то и превосходит американские F-22 и F-35.