Очень важную К-19 прозвали "Хиросимой" за чудовищную аварийность

Атомные подводные лодки на сегодняшний день по праву считаются самым опасным стратегическим оружием. И если о ракетных шахтах России, США и Китая давно известно разведке благодаря спутникам, где в океане находятся подводные лодки с термоядерными ракетами, узнать практически невозможно.

60 лет назад вступила в строй первая советская атомная подлодка проекта 658 всего с тремя баллистическими ракетами Р-13.

У США на тот момент были уже было три ракетоносца "Джордж Вашингтон" с 16 ракетами "Поларис". Но для СССР в разгар холодной войны и это была настоящая победа: до этого таких подлодок у ВМФ не было.

Субмарину разработали в ЦКБ-18, в сегодняшнем "Рубине". А прототипом стала первая советская атомная подлодка проекта 627. Их ядерные установки идентичны, основные различия были в вооружении и некоторых особенностях конструкции. Если субмарины "Кит" проекта 627 получили лишь торпеды, в том числе, ядерные, новая подлодка, как уже был сказано выше, оснащалась ракетными комплексами Д-2 с Р-13.

Советские ракеты были очень габаритными. По этой причине шахты получалось установить только в один ряд. В итоге в центральной части субмарины удалось поместить лишь три почти 12-метровые ракеты. Р-13 оснащалась ядерной боевой частью мощностью 1 Мт и имела дальность всего 600 километров.

Американские "Поларис" улетали на 1800 километров, однако это было только начало для советских подводных ракетоносцев. Главным плюсом американских ракет была возможность подводного запуска, в то время как для того, чтобы отправить к цели Р-13, подлодка должна была обязательно всплыть.

Позже субмарины проекта 658 вооружили ракетами Р-21, которые уже запускались из-под воды. Выросла и дальность – до 1,4 тыс. километров. Интересно, что лодки этой серии вывели из строя только в конце 80-х – начале 90-х годов, поэтому можно говорить, что лодка получилась удачной. Однако исключение все же было.

Головная подлодка К-19 пользовалась дурной репутацией из-за многочисленных аварий и даже получила на флоте прозвище "Хиросима". Первая авария произошла 4 июля 1961 года. Позже в результате сильного облучения скончались 8 человек, а через 9 лет умер еще один.

А 15 ноября К-19 столкнулась с с американской подлодкой USS Gato. Экипаж подлодки ВМС США едва не торпедировал К-19, так как поначалу решил, что это был таран.