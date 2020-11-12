Воздушные судна будут патрулировать территорию непризнанной республики

Российские военные, которые отправились в Нагорный Карабах в качестве миротворцев, будут контролировать порядок в регионе с помощью вертолетов Ми-8 и Ми-24. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Как пишет РИА Новости, восемь вертолетов уже находятся в столице Армении. Машины нужны для того, чтобы следить за соблюдением пункта соглашения о прекращении огня.

К тому же, вертолеты способы доставить военных и необходимые вещи в труднодоступные места. Как отмечает телеканал "360", машины были перевезены в Армению с помощью самолетов Ан-124 "Руслан".