СМИ: разлад с Россией привел к гибели военной промышленности Украины

СМИ: разлад с Россией привел к гибели военной промышленности Украины
Фото: Vyacheslav Madiyevskyi/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Авиапредприятия Незалежной переживают далеко не самые лучшие времена

Плохие отношения с Россией грозят Киеву негативными последствиями для украинского военно-промышленного комплекса.  Незалежная перестала импортировать в РФ авиадвигатели, ударив по самой себе, заявляет обозреватель китайского издания Sohu.

Как отмечает источник, Украина прекратила продажу силовых агрегатов для боевой и гражданской авиации в РФ – в Киеве предположили, что лишившаяся украинских авиадвигателей Россия не сможет наладить производство своих самолетов, однако ситуация обернулась совершенно иным образом.

Издание отмечает, что после принятых на Украине мер Минобороны России стало проводить свои исследования и разработки для замены продукции из соседней страны. Лишенный заказов украинский ВПК переживает явно не лучшие времена – многие предприятия стоят в шаге от банкротства. Держащий курс на Запад Киев рискует оказаться в весьма шатком положении, отказываясь от военно-торгового взаимодействия с Россией.

Как отметили китайские аналитики, в такой ситуации Украина продолжает лишаться своего международного влияния. Незалежная в свое время ухватилась за обещания Запада стать в отдаленной перспективе членом НАТО как за спасительную соломинку, не имея на то реальных шансов. Для вступления в ряды альянса необходимо отсутствие территориальных разногласий, однако Украина продолжает претендовать на Крым и Донбасс, отмечает "ПолитРоссия".

Ранее вице-премьер Украины Олег Уруский заявил, что в отношениях РФ и Украины в настоящее время нет перспектив для сотрудничества в области ВПК.

Егор МАЛКОВ

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