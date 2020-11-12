Советский "убийца" способен способен на ведение боя со стелс-истребителям

Российский многоцелевой истребитель Су-30 является является одним из главных экспортируемых российских истребителей. Советский перехватчик может выполнять ударные задачи и обладает сверхманевренными характеристиками, за что может стать достойной заменой американскому F-35, заявляет обозреватель издания The National Interest.

Су-30 возник на базе Су-27, который в свое время был образцом и воплощением последней мысли советской авиации конца холодной войны. Многофункциональная машина четвертого поколения была создана для защиты воздушного пространства СССР. Однако рост напряженности с Западом заставил советское руководство в расширении летных характеристик Су-27 – Минобороны выразило заинтересованность в самолетах, обладающей большей дальностью и способностью выполнения конкретных задач по перехвату.

В итоге на базе Су-27М появился дальний перехватчик Су-27ПУ, переименованный после распада Советского Союза в Су-30. Он поступил на вооружение российских ВКС в середине 90-х. Судно представляет собой двухместную машину, способную выполнять сверхманевренные задачи в любую погоду.

Сейчас российский ВПК работает над Су-30СМ2, начинка которого состоит из двигателя АЛ-41Ф-1С от Су-35. Так истребитель увеличит свою грузоподъемность и сможет нести больше боеприпасов, не теряя своих маневренных характеристик, сообщает The National Interest.

Ранее американское издание назвало Су-35С лучшим боевым самолетом, созданном не на базе стелс-технологий.