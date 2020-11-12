В Польше признали российскую подлодку "Борей" устаревшей

В Польше признали российскую подлодку "Борей" устаревшей
Фото: Снимок с видео/пресс-служба Министерства обороны РФ/ТАСС
Новые "Борей-Б" будут строить по западной технологии

Россия срочно ускоряет строительство атомных подводных лодок. К такому выводу пришло польское издание Defense 24, основываясь на информации, что на "Севмаше" намерены использовать при строительстве субмарин готовые модули. Аналогичным образом собирают американские "Вирджиния", французские "Сюффрен" и британские "Астьют".

После 1991 года Россия начала отставать от западных стран в технологическом плане. Поэтому модернизация Севмаше, где было построено большинство советских и российских ракетоносцев, выглядит очень своевременной.

По этой технологии субмарины собираются из блоков, уже оснащенных оборудованием и инженерными системами. Это существенно уменьшит сроки постройки подлодок.

На данный момент на "Севмаше" используется модульно-агрегатный метод, с помощью которого была построены самые большие подлодки в мире "Акула" проекта 941, а также многоцелевые "Щуки" проекта 971. Для "Акул" даже пришлось строить новый цех 55.

Модульно-агрегатный метод заключался в следующем: с корпусно-сварочного производства на стапель доставляли блок-секции, где они собирались в готовые блоки. Затем проводились гидравлические испытания, после чего их снова разделяли. Благодаря новой технологии этого делать не нужно, соответственно сокращается и время сборки плюс это дешевле.

На "Севмаше" планируют так строить подлодки проекта 955А "Борей", которые в перспективе должны составить основу стратегического флота России. Однако, как предполагает Defense 24, быстро освоить эту технологию не получится, поэтому, скорее всего, так будут строить "Борей-Б". "Борей" начали проектировать в конце 80-х годов, а головную подлодку "Юрий Долгорукий" стали строить в 1996 году. 

Александр ИЛЬИН

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