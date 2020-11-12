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Турция намерена использовать купленные ЗРК С-400 точно так же, как комплексы российского производства C-300, развернутые в других странах НАТО. Об этом заявил Министр обороны Турции Хулуси Акар. очевидно намекая на Грецию. Его слова приводит агентство Anadoulu.
Глава ведомства добавил, что в настоящее время Турция продолжает проверку и подготовку С-400 к боевому дежурству в плановом режиме.
Ранее Турция как минимум дважды испытывала радар зенитно-ракетного комплекса на своих же самолетах F-16 и F-4, вызвав волну раздражения в США. Вашингтон до сих пор грозит санкциями Анкаре, если та поставит на боевое дежурство российские С-400.
До этого США наотрез отказались поставлять Турции истребители пятого поколения F-35, пока Анкара не избавится от С-400. Подавляющее большинство военных Пентагона уверены, что ЗРК и истребитель нельзя использовать в одной системе, в противном случае С-400 "научится" сбивать F-35.
Так или иначе, Турция явно не торопится ставить на боевое дежурство С-400, так как возможно, до сих пор рассчитывает на F-35. Тем более, что комплектующие для него уже приготовились делать местные заводы. Российские Су-57 Эрдоган заказывать не захотел.
Неслучайно Хулуси Анкар добавил, что предложение турецкой стороны по совместной турецко-американской рабочей группе все еще актуально. Анкара пытается убедить Вашингтон, что опасения по поводу F-35 напрасны, однако пока безуспешно.
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