На Западе рассказали про "бункер Путина"

У российского командования есть два ядерных бункера – на Северном Урале, а также на Южном – под горой Ямантау. Оба объекта вряд ли на сто процентов защитят от современного ядерного оружия, однако все равно, на данный момент они гарантируют лучшую защиту.

Американский журнал The Drive попробовал разобраться, о строительстве какого сверхзащищенного пункта управления стратегическими ядерными силами говорил накануне президент Владимир Путин на совещании с Минобороны. По словам главы государства, это позволит обеспечить командование стратегическими силами даже в случае нанесения ядерного удара по стране.

Путин добавил, что именно ядерная триада сводит на нет угрозу крупномасштабного военного конфликта и "делает бессмысленными любые попытки шантажа или давления в отношении" России".

С точки зрения The Drive, неясно, идет ли речь о двух командных пунктах на Урале, которые планируется восстановить или о совершенно новом объекте.

По данным американской разведки, в бункере в горе Косьвинский камень расположен командный пункт системы "Периметр" или как ее называют на Западе "Мертвая рука". Именно она, в случае начала ядерной войны должна была сама запустить ракеты.

Бункер специально построили под толстым слоем гранита для защиты от ракет. Сам бункер имеет форму шара и, по мнению автора книга "Мертвая рука: неизвестная история гонки вооружений холодной войны" Дэвида Хоффмана, является самым защищенным местом на Земле.

Система "Периметр" была запущена в 1984 году, и возможно, еще работала в 2011-м. Возможно, о ее реконструкции и говорил российский президент.