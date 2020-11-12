Сухопутная версия "Томагавка" станет кошмаром России

Сухопутная версия "Томагавка" станет кошмаром России
Фото: U.S. Navy/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Ракета будет обладать дьявольской точностью

Когда США вышли из Договора по ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в ответ на отказ России снять с боевого дежурства 9М729, в Пентагоне решили не изобретать велосипед и вернули сухопутную версию "Томагавка".

Однако это уже далеко на та крылатая ракета, водруженная на установку "Гриффен" времен холодной войны. Современная версия "Томагавка" Block IV – это высокоточное и практически неуловимое для радаров вооружение.

Ракета передает видеокартинку в режиме реального времени. Она может зависать над целью, ей можно управлять для выбора другой цели или уничтожения движущейся техники. Примерно так же работают турецкие беспилотники, доказавшие свою эффективность в Карабахе. Дальность современного "Томагавка" достигает 1,7 тыс. километров. По этому показателю он проигрывает российскому "Калибру" с 2,5 тыс. километрами, однако в Пентагоне на большие расстояния планируют применять гиперзвуковые ракеты.

По данным The National Interest, новые "Томагавки" ликвидировать пробел между ракетами Precision Strike с дальностью до 500 километров и гиперзвуковыми беоприпасами.

Прототип пусковой установки MRC по плану испытают в 2023 году. Также из этого комплекса можно будет запускать баллистическую SM-6.

Но универсальность установки – это далеко не все. На флоте уже готовятся испытать Maritime Tomahawk, которая может уничтожать движущиеся цели. Ракета наземного базирования получит такие же возможности.

Александр ИЛЬИН

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