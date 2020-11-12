Израиль получил супер-F-35I

Израиль получил супер-F-35I
Фото: EPA/ТАСС
Новому вооружению истребителя завидуют даже в США

В Израиле приземлился уникальный испытательный образец F-35I, который уже считают лучшим "тридцать пятым" из когда-либо построенных. Самолет уже определили эскадрилью летно-испытательного центра MANAT, где лучшие летчики займутся проверкой его авионики, систем и вооружения. В ВВС Израиля уже числятся F-35I, однако новый, 15-й истребитель модернизирован.

Израильские F-35I носят имя "Адир", и западные эксперты считают их наиболее эффективными из всей серии, то есть, если даже сравнивать с американскими.

Как пишет журнал The Drive, новый истребитель получил системы РЭБ и связи израильского производства, кроме того, в номенклатуру вооружения будет включена высокоточная израильская бомба SPICE производства Rafael.

Тем не менее, в Израиле признают, что внедрить еще больше собственных технологий в F-35 будет сложнее, чем в истребители четвертого поколения, так как программные коды Joint Strike Fighter надежно защищены.

Одним из самых сложных испытаний будет использование израильских бомб и ракет во внутреннем отсеке F-35. При этом работает достаточно сложный механизм, однако именно он помогает истребителю быть по-настоящему скрытным. Похожими отсеками оснащены российские Су-57, однако пока летчики не показывали широкой публике, как они работают.

Александр ИЛЬИН

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