Немцы не решились принижать роль Москвы

Невозможно обсуждать безопасность в Европе без участия Москвы, поэтому Европе и ОБСЕ следует наладить диалог с Россией.

Об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас на Парижском форуме мира. По его словам, с приходом к власти в США Байдена Вашингтон сделает ставку на силу в отношении России. При этом Штаты, скорее всего, будут сотрудничать с Москвой в области контроля над вооружениями.

Маас добавил, что только так можно продвигать идею совместной европейской безопасности, которой "не достигнуть без России или даже вопреки ей". Поэтому Европейскому Союзу просто необходимо выработать единую позицию в отношении Москвы. Слова министра приводит RT.

Ранее Маас в интервью Associated Press заявил, что Германия придерживается планов постепенного увеличения расходов на оборону до 2% о ВВП в ближайшие годы. При этом он подчеркнул, что Европе придется развивать свою стратегическую независимость, иначе она рискует стать "игрушкой" в соревновании сверхдержав – США, России и Китая.