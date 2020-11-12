Берлин отказался обсуждать безопасность в Европе без России

Берлин отказался обсуждать безопасность в Европе без России
Хайко Маас. Фото: Odd Andersen/dpa/www.globallookpress.com
Немцы не решились принижать роль Москвы

Невозможно обсуждать безопасность в Европе без участия Москвы, поэтому Европе и ОБСЕ следует наладить диалог с Россией.

Об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас на Парижском форуме мира. По его словам, с приходом к власти в США Байдена Вашингтон сделает ставку на силу в отношении России. При этом Штаты, скорее всего, будут сотрудничать с Москвой в области контроля над вооружениями.

Маас добавил, что только так можно продвигать идею совместной европейской безопасности, которой "не достигнуть без России или даже вопреки ей". Поэтому Европейскому Союзу просто необходимо выработать единую позицию в отношении Москвы. Слова министра приводит RT.

Ранее Маас в интервью Associated Press заявил, что Германия придерживается планов постепенного увеличения расходов на оборону до 2% о ВВП в ближайшие годы. При этом он подчеркнул, что Европе придется развивать свою стратегическую независимость, иначе она рискует стать "игрушкой" в соревновании сверхдержав – США, России и Китая.

Александр ИЛЬИН

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Feministka
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в ходе этих теледебатов лжеоппозиционер Навальный будет буквально «расстреливать из немецкого автомата», причём также яростно как «слуга народа» клоун лжец президент украины Зеленский- лжеца и международного преступника президента россии Путина, а немцы, кстати, очень хорошо умеют делать всевозможные «очные ставки» как это показала Вторая Мировая Война, изобличая кто есть лжец, обманщик и преступник, а если лжеоппозиционеру Навальному не дадут возможности участвовать в онлайн пресс-конференции Путина и задавать ему вопросы – значит, выводы делайте сами, <цензура>-<цензура>-<цензура>!
Feministka
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Министр С.Лавров официально подтвердил, что в ответ на введённые в отношении Путинской россии санкции со стороны ФРГ, Франции и Великобритании по делу об отравлении «Новичком» лжеоппозиционера Навального уже «состряпаны» «зеркальные санкции», которые скоро будут введены указом президента Путина по отношению к этим странам со стороны Путинской россии; как стало известно в ФРГ собираются «отзеркалить» такие пакости и устроить онлайн очные обличительные теледебаты лжеоппозиционера Навального и президента россии Путина на уже объявленной Песковым предстоящей пресс-конференции президента Путина; в
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