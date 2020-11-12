Спасти генерала Смита: в Британии потеряли начальника на учениях

Спасти генерала Смита: в Британии потеряли начальника на учениях
Фото: PA Images/ТАСС
Заслуженный спецназовец выпрыгнул из вертолета не там, где нужно

В Великобритании на учениях потерялся начальник главного штаба сухопутных сил генерал Марк Карлтон-Смит. Как пишет газета The Sun, военный вырпыгнул из вертолета для поднятия боевого духа солдат, однако сделал это в неудачном месте и остался совсем один.

Инцидент произошел в районе 8 часов вечера по местному времени около Солсбери, а учения, в которых участвовали порядка 2 тыс. человек, назывались CERBERUS.

По данным издания, высадка генерала должна была произойти скрытно в рамках условной спецоперации. Однако Карлтона-Смита, в свое время командовавшего спецназом, выбросили из вертолета Wildcat совершенно не там, где нужно.

В итоге стемнело, а генерал оказался на один на полигоне площадью около 770 квадратных километров. Спецназовец понял, что потерялся, когда увидел, что его никто не встречает, а вертолет улетел.

Среди группы, встречающей генерала, началась паника, когда летчик сообщил по рации, что улетел, но Карлтон-Смит так и не вышел. Дозвониться до него по мобильному телефону тоже не получалось, так как сотовая связь в районе учений не работала.

В итоги на поиск генерала отправили спецгруппу, которая его и отыскала. Навстречу генералу в главе подразления побежал и командир бригады, которую посещал на учениях Карлтон-Смит.

Как пишет The Sun, ссылаясь на свои источники, летчик высадил генерала в 600 метров от запланированной точки. Военные рассказали, что Карлтон-Смит отлично обученный спецназовец и, скорее всего, с юмором отнесся к произошедшему.

Александр ИЛЬИН

Ответить:

Гость
Ответить
"около Солсбери"!
Хана енералу - и черная дыра Новичок "поглотила ея"
1
новости партнеров

"Шапито": Лавров ехидно высказался о лечившей Навального клинике

Глава МИД РФ скептически относится к прославленной немецкой лечебнице

Россия ввела против ЕС ответные санкции по Навальному - Лавров

Ограничения коснулись руководителей других стран

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей