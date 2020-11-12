Заслуженный спецназовец выпрыгнул из вертолета не там, где нужно

В Великобритании на учениях потерялся начальник главного штаба сухопутных сил генерал Марк Карлтон-Смит. Как пишет газета The Sun, военный вырпыгнул из вертолета для поднятия боевого духа солдат, однако сделал это в неудачном месте и остался совсем один.

Инцидент произошел в районе 8 часов вечера по местному времени около Солсбери, а учения, в которых участвовали порядка 2 тыс. человек, назывались CERBERUS.

По данным издания, высадка генерала должна была произойти скрытно в рамках условной спецоперации. Однако Карлтона-Смита, в свое время командовавшего спецназом, выбросили из вертолета Wildcat совершенно не там, где нужно.

В итоге стемнело, а генерал оказался на один на полигоне площадью около 770 квадратных километров. Спецназовец понял, что потерялся, когда увидел, что его никто не встречает, а вертолет улетел.

Среди группы, встречающей генерала, началась паника, когда летчик сообщил по рации, что улетел, но Карлтон-Смит так и не вышел. Дозвониться до него по мобильному телефону тоже не получалось, так как сотовая связь в районе учений не работала.

В итоги на поиск генерала отправили спецгруппу, которая его и отыскала. Навстречу генералу в главе подразления побежал и командир бригады, которую посещал на учениях Карлтон-Смит.

Как пишет The Sun, ссылаясь на свои источники, летчик высадил генерала в 600 метров от запланированной точки. Военные рассказали, что Карлтон-Смит отлично обученный спецназовец и, скорее всего, с юмором отнесся к произошедшему.