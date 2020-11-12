Цель на берегу уничтожили "Калибром"

Фрегат проекта 22350 "Адмирал Касатонов" уничтожил цель "Калибром" с расстояния в тысячу километров. Учения проходили на полигоне Северного флота в Архангельской области, а ракету запустили из акватории Белого моря.

Как пишет газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу Северного флота, фрегат успешно поразил береговую цель на полигоне Чижа головной частью крылатой ракеты.

Стоит отметить, что максимальная дальность "Калибра" составляет примерно 2,5 тыс. километров. Кроме того, разрабатывается версия этой ракеты с дальностью до 4 тыс. километров.

Пока "Калибр" – это едва ли не самое грозное оружие российских кораблей, доказавшее свою эффективность во время сирийской кампании. Удачными оказались пуски как с подводных лодок проекта 636.3 "Варшавянка", так и малых ракетных кораблей. В настоящее время на флоте испытывают гиперзвуковые ракета "Циркон", которые должны стать мощным дополнением "Калибров" на флоте.