Атака на миллион: подлодка уничтожила огромный авианосец

Атака на миллион: подлодка уничтожила огромный авианосец
Фото: Scherl/www.globallookpress.com
Капитан U-81 умудрился уйти от целой группы британских эсминцев

В США уверяют, что современный американский авианосец может потопить только ядерная ракета или торпеда. Возможно, именно по этой причине Иран и Китай держат в уме подобный сценарий, а Россия вооружила до зубов свои бомбардировщики Ту-22М3.

Однако в годы Второй мировой войны отправить на дно огромный авианосец могла одна единственная подлодка с помощью обыкновенных торпед.

Ровно 79 лет назад в районе Гибралтара подлодка Кригсмарине U-81 атаковала огромный британский авианосец "Арк Ройял", который затонул на следующий день. Немцы давно охотились за гигантом, так как он активно участвовал в Норвежской операции, охотился за линкором "Бисмарк", который в итоге уничтожили, а также перебрасывал самолеты на Мальту.

Длина "Арк Ройял" составляла 220 метров, при этом палуба была длиннее киля на 26 метров. Авианосец брал до 48 истребителей и бомбардировщиков для боевых операций, или 72 самолета как транспорт. При этом корабль обладал внушительной скоростью до 31 узла (57 км/ч), что было крайне важно, учитывая огромные расстояния. Обошелся гигант Лондону в 3 миллиона фунтов стерлингов, которые "обесценила" одна единственная средняя подлодка типа VIIC.

Капитан Фридрих Гуггенбергер вышел в море c экипажем на U-81 в апреле 1941 года. Сразу же лодка активно включилась в боевые действия в Северной Атлантике и Средиземноморье.

Атаки авианосца легко могло не быть: 30 октября субмарину едва не уничтожили глубинными бомбами в Гибралтаре самолеты "Хадсон". Поврежденная лодка вернулась на починку во французский Брест, после чего Гуггенбергер отомстил англо-саксам.

13 ноября 1941 года немцы засекли рядом с Гибралтаром "Арк Ройял" и атаковали его торпедами. После этого U-81, как это обычно делалось, быстро "растворилась" в море, а авианосец получил пробоины и затонул на следующий день. Эсминцы эскорта сбросили 130 бомб в надежде, что какая-то заденет подлодку, но хитрому Гуггенбергеру удалось ускользнуть.

Интересно, что среди выживших на "Арк Ройяль" оказался и знаменитый кот "Непотопляемый Сэм", который пережил целых три кораблекрушения. Начал "служить" кот на немецком "Бисмарке", продолжил на британском "Казаке" и закончил на "Арт Ройял". После гибели авианосца кота на всякий случай решили оставить на берегу, где он и скончался от старости в 1955 году. 

Александр ИЛЬИН

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