ВКС России блокируют наступательные вооружения НАТО на юге

ВКС России блокируют наступательные вооружения НАТО на юге
Фото: Александр Рюмин/ТАСС
Армия сорвала планы НАТО по укреплению на рубежах РФ

Минобороны решило усилить южную часть России с помощью вертолетов Ми-8МТПР-1 с установленной системой "Рычаг", которая создает помехи для вражеских локаторов и тем самым ставит крест на развертывании ракетных снарядов малой и средней дальности НАТО.

Летающие "Рычаги" уже используются силами ЮВО, однако военное ведомство решило увеличить численность машин в регионе. Как отмечает военный эксперт Владимир Анохин, Москва дала ответ альянсу, которые закрепляется на южном фланге. А российские "Рычаги" делают выполнение стратегических  задач НАТО в регионе невозможным.

Специалист объяснил, что РФ фактически блокировала целые районы, в которых НАТО могли развернуть наступательные вооружения. При этом армия России может перебрасывать военную технику не только в необходимые районы, но и создавать помехи в системах управления противника. А созданные для РЭБ Ми-8 куда менее затратны, чем развертывание ракетной техники, передают "Известия".

Ми-8МТПР-1 с системой подавления радиоэфиров "Рычаг-АВ" поступили на вооружение еще в 2016 году. Для обеспечения необходимой электроэнергии передатчиков в машину установили еще один электрогенератор.

Ранее военный эксперт Андрей Клименко заявил, что РФ может оперативно лишить Украину всей мобильной связи и Интернет-сети в случае внешней угрозы со стороны Незалежной.


Егор МАЛКОВ

Ответить:

новости партнеров

Первая победа Трампа: суд Пенсильвании встал на сторону республиканцев

Штаб действующего президента ликует

Россия ввела против ЕС ответные санкции по Навальному - Лавров

Ограничения коснулись руководителей других стран

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей