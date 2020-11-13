Армия сорвала планы НАТО по укреплению на рубежах РФ

Минобороны решило усилить южную часть России с помощью вертолетов Ми-8МТПР-1 с установленной системой "Рычаг", которая создает помехи для вражеских локаторов и тем самым ставит крест на развертывании ракетных снарядов малой и средней дальности НАТО.

Летающие "Рычаги" уже используются силами ЮВО, однако военное ведомство решило увеличить численность машин в регионе. Как отмечает военный эксперт Владимир Анохин, Москва дала ответ альянсу, которые закрепляется на южном фланге. А российские "Рычаги" делают выполнение стратегических задач НАТО в регионе невозможным.

Специалист объяснил, что РФ фактически блокировала целые районы, в которых НАТО могли развернуть наступательные вооружения. При этом армия России может перебрасывать военную технику не только в необходимые районы, но и создавать помехи в системах управления противника. А созданные для РЭБ Ми-8 куда менее затратны, чем развертывание ракетной техники, передают "Известия".

Ми-8МТПР-1 с системой подавления радиоэфиров "Рычаг-АВ" поступили на вооружение еще в 2016 году. Для обеспечения необходимой электроэнергии передатчиков в машину установили еще один электрогенератор.

Ранее военный эксперт Андрей Клименко заявил, что РФ может оперативно лишить Украину всей мобильной связи и Интернет-сети в случае внешней угрозы со стороны Незалежной.



