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Телеканал "Звезда" опубликовал видео российских миротворцев, прибывающих в Степанакерт.
Колонна бронетранспортеров поднимается по серпантину горной дороги, на кормовой части БТР написано "МС", что означает миротворческие силы. Также в колонне есть автомобильная техника и средства материально-технического обеспечения.
Миротворцы на пути следования из Гориса в Степанакерт развернули четыре наблюдательных поста. Интересно, что военнослужащие будут не только обеспечивать защищать мирных жителей, но и следить за безопасностью движения.
Ранее Минобороны опубликовало кадры передвижения колонны миротворцев на БТР в Ульяновске, откуда они на самолетах Ил-76 отправились в Карабах.
Параллельно из Карабаха уходят колонны военнослужащих Армении. Кадры опубликовал телеграм-канал "Военный обозреватель". Азербайджанские военные выкладывают кадры из Шуши: город, согласно договоренностям, остается за азербайджанской стороной.
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