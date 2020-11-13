Российские миротворцы прибыли в Степанакерт - видео

Российские миротворцы прибыли в Степанакерт - видео
Фото: Минобороны РФ/ТАСС
Десантники разворачивают наблюдательные посты

Телеканал "Звезда" опубликовал видео российских миротворцев, прибывающих в Степанакерт.

Колонна бронетранспортеров поднимается по серпантину горной дороги, на кормовой части БТР написано "МС", что означает миротворческие силы. Также в колонне есть автомобильная техника и средства материально-технического обеспечения.

Миротворцы на пути следования из Гориса в Степанакерт развернули четыре наблюдательных поста. Интересно, что военнослужащие будут не только обеспечивать защищать мирных жителей, но и следить за безопасностью движения.


Ранее Минобороны опубликовало кадры передвижения колонны миротворцев на БТР в Ульяновске, откуда они на самолетах Ил-76 отправились в Карабах.

Параллельно из Карабаха уходят колонны военнослужащих Армении. Кадры опубликовал телеграм-канал "Военный обозреватель". Азербайджанские военные выкладывают кадры из Шуши: город, согласно договоренностям, остается за азербайджанской стороной. 


Александр ИЛЬИН

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Вот так - ПРИБЫЛИ. Однако возвращаться никогда не захотят. Т.е. прибыли помочь а вернутся забудут навсегда.
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