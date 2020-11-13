Система ослепляет экипажи самолетов-нарушителей

Капитолий США защищает от самолетов лазерная установка ERSA, которая не позволяет приближаться к зданию летательным аппаратам.

Как пишет журнал The Drive, система, установленная еще в 2004 году, была модернизирована и теперь предоставляет еще большую угрозу для воздушных диверсантов или заблудившихся пилотов. Система может ослепить и дезориентировать экипаж самолета, похожие лазеры используются на аэродромах, особенно военных.

В США этот вопрос особенно актуален после атаки 11 сентября 2001 года, когда два самолета протаранили башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Были и третий самолет, который террористы пытались направить на здание Пентагона.

После этого Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) инициировало разработку системы ERSA, которая и должна защитить здания от таких террористических атак. При этом ERSA является часть более крупной системы NCR-IADS.

По данным издания, принцип действия следующий: ERSA не только облучает экипаж самолета, но и наводит на него вертолеты MH-65 Dolphin береговой охраны США, а также ракеты NASAMS класса "земля-воздух". Плюс F-16 ведут круглосуточное боевое дежурство на базе ВВС Эндрюс.