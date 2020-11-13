Новый американский стелс-вертолет будет почти в два раза быстрее российского Ми-28

В США объявили о создании новейшего ударного стелс-вертолета с дальностью и скоростью в два раза больше, чем у современных вертолетов. Машина по своим характеристикам будет существенно опережать российские Ми-28НМ "Ночной охотник" и Ка-52.

Однако у российских конструкторов еще есть время: американский вертолет поступит на вооружении только в 2030 году. На данный момент проходят испытания прототипов ведущих производителей, в том числе, SB Defiant от Lockheed Sikorsky-Boeing, а также 280 Valor производства Textron-Bell.

Ранее в марте этого года Пентагон выбрал в качестве финалистов в категории перспективный разведывательно-ударный вертолет еще две машины – Sikorsky Raider X и Bell Textron 360 Invictus.

SB Defiant уже развивал скорость в 463 км/час, что существенно выше, чем у любого вертолета, принятого на вооружении США или России. Лопасти этой машины вращаются в разные стороны, а сделаны из инновационных материалов, которые увеличивают скорость.

Как пишет The National Interest, демонстратор впервые поднялся в небо в марте 2019 года. В машине применяется технология Sikorsky X2 с жестким составным ротором и толкающим винтом.

Судя по внешнему виду, вертолет оборудован внутренними отсеками для вооружения, что существенно уменьшает его эффективную площадь рассеивания (ЭПР). Кроме того, его винты намного тише, чем у предшествующих моделей.