Истребители "Еврофайтер" вытесняют F-35 из Европы

Истребители "Еврофайтер" вытесняют F-35 из Европы
Фото: Qian Baihua/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Однако Хельсинки может купить американский самолет, что не лучший вариант для России

Airbus подписал соглашение с ВВС Германии на поставку 38 истребителей Eurofighter на сумму $6,5 млрд. При этом четыре из них останутся на земле для отработки новейших технологий, так как Airbus позиционирует самолет как "мостик" к истребителю следующего поколения Future Combat Air System, над которым уже работают компании Германии, Франции и Испании.

Кроме того, как передает Defense News, "Еврофайтеры" планируется продать Швейцарии и Финляндии. Швейцарцы хотят закупить 40 истребителей, а финны рассматривают этот самолет как замену устаревающему F-18.

Однако за контракты борются еще и французы со своими "Рафалями", "Боинг" с F-18 Super Hornet и, конечно, Lockheed Martin с F-35.

Если Финляндия закупит F-35, это будет самый неблагоприятный вариант для России. Рядом с границей окажутся истребители пятого поколения страны союзника НАТО. Еще до конца неясно, как на них будут реагировать российские системы ПВО, в том числе, С-400. С другой стороны, российские военные попробуют отследить сигналы от F-35, чтобы в конечном счете научиться их сбивать.

Финляндия начала осторожнее относиться к России после событий 2014 года и укрепила свои связи с НАТО. Однако входить в альянс Хельсинки пока не собирается и рассматривает Россию как одного из ключевых торговых партнеров.

Таким образом, финны могут закупить F-35, если будет сделан шаг от России. Покупка истребителей четвертого поколения окажется наиболее нейтральным в политическом плане. Пока Хельсинки еще не сделал свой выбор.

Александр ИЛЬИН

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