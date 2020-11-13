Румыны вооружились против российских кораблей норвежскими ракетами

Бухарест опасается атаки Черноморского флота
Фото: Matthew Daniels/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Румыны купили норвежские ракеты

Румыния выбрала норвежские противокорабельные ракеты NSM (Naval Strike Missiles) для защиты от России и Китая. Почти четырехметровые ракеты обладают дальностью до 185 километров и представляют реальную угрозу для кораблей Черноморского флота.

Для побережья Черного моря на территории Румынии, которая, к слову, входит в НАТО, составляет 245 километров. Как пишет Strategy Page, с помощью береговых ракетных комплексов румыны надеются защититься от "российской агрессии". Решение было принято после 2014 года, когда Крым в результате референдума включили в состав России.

NSM – достаточно продвинутая ракета, так как использует GPS, инерциальную систему наведения и тепловизионный датчик. Всего Румыния купила две мобильные батареи. Каждая из них включает центр управления огнем, четыре пусковые установки (по 4 ракеты в каждой), а также грузовики для ракет. Кроме того, в комплект входят 10 цифровых радиостанций Link 16. а это означает, что расчеты могут поддерживать связь с истребителями ВВС США. 

Александр ИЛЬИН

Ответить:

новости партнеров

Первая победа Трампа: суд Пенсильвании встал на сторону республиканцев

Штаб действующего президента ликует

Пригрозил и забыл: Минск предпочел пользоваться портами в Литве

Заявления Лукашенко о переводе белорусского экспорта на российские терминалы остались сотрясением воздуха

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей