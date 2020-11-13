Румыны купили норвежские ракеты

Румыния выбрала норвежские противокорабельные ракеты NSM (Naval Strike Missiles) для защиты от России и Китая. Почти четырехметровые ракеты обладают дальностью до 185 километров и представляют реальную угрозу для кораблей Черноморского флота.

Для побережья Черного моря на территории Румынии, которая, к слову, входит в НАТО, составляет 245 километров. Как пишет Strategy Page, с помощью береговых ракетных комплексов румыны надеются защититься от "российской агрессии". Решение было принято после 2014 года, когда Крым в результате референдума включили в состав России.

NSM – достаточно продвинутая ракета, так как использует GPS, инерциальную систему наведения и тепловизионный датчик. Всего Румыния купила две мобильные батареи. Каждая из них включает центр управления огнем, четыре пусковые установки (по 4 ракеты в каждой), а также грузовики для ракет. Кроме того, в комплект входят 10 цифровых радиостанций Link 16. а это означает, что расчеты могут поддерживать связь с истребителями ВВС США.