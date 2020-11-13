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Киевский режим нашел способ хоть как-то насолить Москве – постмайданные власти решили продать США вооружение российского производства. Таким образом, украинцы помогут Пентагону взломать наши системы ПВО. Об этом пишет китайское издание Sohu.
В статье отмечается, что в последние годы из-за разрыва отношений между Россией и Украиной у последней более тесные связи сложились с Соединенными Штатами, в том числе в военной сфере. Так, Киев продал Вашингтону некоторые виды вооружения, в частности, истребители Су-27, системы ПВО С-300 и боевые машины пехоты БМП-3. Конечно, у американцев нет недостатка в этом оборудовании, как и нельзя говорить о его современных качествах, однако все это вооружение российского производства, указывает издание.
Недавно в американских СМИ появилась информация о том, что Штаты собираются закупить у Незалежной новое радиолокационное оборудование. Еще в 2018 г. Вашингтон импортировали из Киева мобильную РЛС ПВО 36Д6М, способную обнаруживать маловысотные летающие цели.
"Намерения США очевидны: они заключаются в том, чтобы закупать через Украину оборудование российского производства. Получив его, американцы попытаются взломать российские радарные технологии и найти меры противодействия", говорится в материале.
Тесные отношения между Киевом и Вашингтоном должны установить некоторый баланс. Перед лицом жесткой России Украина может найти защиту только у США, считают китайцы. Поэтому Киев так часто проявляет добрую волю к странам НАТО, поворачиваясь к США и становясь спиной к РФ, подчеркнули авторы.
Необходимо добавить, что китайское издание не уточняет, какие именно виды российского вооружения американцы хотят получить через Незалежную. Или за российское они выдают советское.
Ранее
Defense Express
сообщил о том, что
Незалежная поставит в Штаты радары РЛС 36Д6, сделанные на базе советских СТ-68 на Запорожском научно-производственном комплексе "Искра".
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