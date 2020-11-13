Эксперт: британские эсминцы бессильны перед С-400

Эксперт: британские эсминцы бессильны перед С-400
Фото: Rob Arnold/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Однако корабли способны охотиться за российскими подлодками

В российских СМИ продолжают обсуждать отправку британских эсминцев в Черное море. Так, накануне издание Avia.pro сообщило, что англичане собираются чуть ли не нивелировать российские береговые ракетные комплексы (БРК), развернутые в Крыму. Корабли якобы отправили в Черное море рамках заключенных с Украиной соглашений.

Как заявил в интервью ИА FederalCity военный эксперт Юрий Владимиров, разговоры по блокировке российских БРК отдают "дешевой театральностью". Аналогично несерьезны разговоры о подавлении эсминцами ПВО, которыми являются Daring проекта 45, систем С-400, чтобы затем украинские истребители могли начать операцию по "освобождению Крыма".

По словам Владимирова, ни одни из шести эсминцев проекта 45 не способен глушить работу С-400 или БРК "Бал", стоящих на боевом дежурстве в Крыму.

Эсминцы Daring защищают корабельные группы или отдельные районы от авиации противника. Для этого корабли вооружены зенитными комплексами PAAMS с ракетами Aster, пусковыми установками SYLVER и системой управления огнем SAMPSON. С помощью PAAMS можно сбивать воздушные цели на расстоянии до 120 километров. Но эсминцы совершенно не приспособлены для того, чтобы "глушить" С-400 или "Бал".

По версии "Военного обозрения", британские эсминцы могут находиться в Черном море для слежения за подлодками проекта 636.3 "Варшавянка". Для этого корабли оборудованы среднечастотными гидроакустическими комплексами MFS-7000. Кроме того, продвинутые радара корабля могут позволять экипажу передавать и даже перехватывать данные в сложной помеховой обстановке.

Александр ИЛЬИН

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