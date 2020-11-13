Целью якобы стала центральная тюрьма в Идлибе или то, что находилось рядом с ней

Российский корабль запустил крылатые ракеты из акватории Черного моря. Об этом пишет телеграм-канал "Военный обозреватель" со ссылкой на связанные с боевиками медиа. Сообщается о мощном взрыве рядом с центральной тюрьмой подконтрольного джихадистам Идлиба.

Теоретически запустить крылатые ракеты "Калибр" могли подлодки проекта 636.3 "Варшавянка", а также малые ракетные корабли и фрегаты проекта 22350. Однако запускать дорогостоящие ракеты, когда можно отправить бомбардировщики, это довольно необычный выбор.

Ранее были опубликованы кадры нанесения авиаударов ВКС по объектам боевиков в районе населенного пункта Аль-Бара в Идлибе.

Российские корабли и подлодки неоднократно наносили удары ракетами "Калибр" по целям в Сирии, однако это происходило в активную фазу сирийской кампании. В ночь на 6-7 октября 2015 года МРК "Град Свияжск", "Углич" и "Великий Устюг" проекта 21631 выпустили 26 крылатых ракет по боевикам в Сирии. Позже удар был повторен из акватории Каспийского моря. Российские подводники выпустили порядка 40 "Калибров".