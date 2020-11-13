СМИ: Су-57 даже рядом не стоит с F-22 и F-35

СМИ: Су-57 даже рядом не стоит с F-22 и F-35
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
В США раскритиковали российский истребитель

Су-57 не идет ни в какое сравнение с F-35 и F-22, однако превосходит по малозаметности Су-35, самый совершенный на сегодняшний день российский истребитель.

Об этом пишет издание Eurasian Times, ссылаясь на данные американского исследовательского центра RAND (Research and Development).

По мнению аналитиков США, после 1991 года Россия отстала от Запада технологически, чтобы соперничать на равных с американскими и европейскими производителями самолетов. Вдобавок, проекты тормозят санкции, из-за которых, как раньше, невозможно закупать комплектующие.

Кроме того, Су-57 критикуют за то, что он так и не получил двигатель второго этапа "Изделие 30", который по идее должен вывести за истребитель на крейсерский сверхзвук – одно из главных требований к машине пятого поколения. Впрочем, у F-35 такого мощного двигателя тоже нет.

В RAND считают, что все 76 Су-57, которые производитель собирается поставить Минобороны, будут оснащены двигателями первого этапа АЛ-41Ф1. 

Фоторепортаж
Су-57 "убрал всех" в летной программе
Фото: Утро.ру Фото: Утро.ру Фото: Утро.ру
Фото: Утро.ру Фото: Утро.ру Фото: Утро.ру Фото: Утро.ру +3
Александр ИЛЬИН

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