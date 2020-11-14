Госдеп: Россия может затопить часть США радиоактивными цунами от "Посейдона"

Госдеп: Россия может затопить часть США радиоактивными цунами от "Посейдона"
Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
В Вашингтоне боятся действий Москвы в случае войны

В Госдепе рассказали о страхах по поводу того, на что способны подводные аппараты России "Посейдон", а также, как именно Москва могла бы их применить в случае войны. 

Помощник госсекретаря Кристофер Форд отметил, что США переживают о том, как поведет себя Россия в области ядерного сдерживания. Он подчеркнул, что в Москве уже высказывались о том, что военные могут ударить ядерными боеголовками, если на страну будет нестись баллистическая ракета. 

Тревогу у Госдепа вызывают и подводные беспилотники с ядерной установкой "Посейдон", которые, как считают американцы, Россия снарядит многомегатонными ядерными боеголовками. В Вашингтоне страшатся того, что в военное время Москва будет запускать "Посейдоны". Тогда радиоактивные цунами смогут уничтожить города США, которые находятся у воды. 

Как пишет РИА "Новости", американцы также нервничают из-за того, что в России, по их мнению, может и сейчас работать система ядерного возмездия "Периметр", созданная еще при СССР.  Ее называют "Мертвой рукой". 

Ранее в США эксперты уже предположили, что Россия намерена реанимировать "Мертвую руку". 

Полина ИВАНОВА

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Не помогут Посейдоны, Периметр и т.д., как не помогла армия СССР.
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