В Вашингтоне боятся действий Москвы в случае войны

В Госдепе рассказали о страхах по поводу того, на что способны подводные аппараты России "Посейдон", а также, как именно Москва могла бы их применить в случае войны.

Помощник госсекретаря Кристофер Форд отметил, что США переживают о том, как поведет себя Россия в области ядерного сдерживания. Он подчеркнул, что в Москве уже высказывались о том, что военные могут ударить ядерными боеголовками, если на страну будет нестись баллистическая ракета.

Тревогу у Госдепа вызывают и подводные беспилотники с ядерной установкой "Посейдон", которые, как считают американцы, Россия снарядит многомегатонными ядерными боеголовками. В Вашингтоне страшатся того, что в военное время Москва будет запускать "Посейдоны". Тогда радиоактивные цунами смогут уничтожить города США, которые находятся у воды.

Как пишет РИА "Новости", американцы также нервничают из-за того, что в России, по их мнению, может и сейчас работать система ядерного возмездия "Периметр", созданная еще при СССР. Ее называют "Мертвой рукой".

Ранее в США эксперты уже предположили, что Россия намерена реанимировать "Мертвую руку".