Двое военных получили орден посмертно

Члены экипаж вертолета Ми-24, который сбил Баку, получил от президента РФ Владимира Путина ордены Мужества за отвагу и самоотверженность. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Ордена удостоился выживший в этой трагедии старший лейтенант Грязин В.С., а майор Ищук Ю.В и старший лейтенант Федин Р.В. награждены посмертно.

9 ноября Азербайджан сбил Ми-24 над территорией Армении. Баку тут же принес свои извинения и пообещал Москве расследовать этот инцидент.