Путин наградил летчиков сбитого Азербайджаном вертолета

Двое военных получили орден посмертно

Члены экипаж вертолета Ми-24, который сбил Баку, получил от президента РФ Владимира Путина ордены Мужества за отвагу и самоотверженность. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. 

Ордена удостоился выживший в этой трагедии старший лейтенант Грязин В.С., а майор Ищук Ю.В и старший лейтенант Федин Р.В. награждены посмертно. 

9 ноября Азербайджан сбил Ми-24 над территорией Армении. Баку тут же принес свои извинения и пообещал Москве расследовать этот инцидент. 

Полина ИВАНОВА

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