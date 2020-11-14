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Члены экипаж вертолета Ми-24, который сбил Баку, получил от президента РФ Владимира Путина ордены Мужества за отвагу и самоотверженность. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Ордена удостоился выживший в этой трагедии старший лейтенант Грязин В.С., а майор Ищук Ю.В и старший лейтенант Федин Р.В. награждены посмертно.
9 ноября Азербайджан сбил Ми-24 над территорией Армении. Баку тут же принес свои извинения и пообещал Москве расследовать этот инцидент.
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