В США объяснили причину покупки Турцией С-400 у России

В США объяснили причину покупки Турцией С-400 у России
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
ВВС страны обескровлены после попытки госпереворота

После попытки государственного переворота в 2016 году многих летчиков, которые выступили против Эрдогана, арестовали. В частности, "Би-би-си" сообщала о задержании 73 пилотов на авиабазе в городе Конья. Затем стало известно об аресте, в общей сложности, 300 летчиков.

Вряд ли их в ближайшее время допустят к полетам, а как известно, обучить высококвалифицированного летчика – очень дорого. По этой причине ВВС США предлагают своим пилотам бонусы в размере полумиллиона долларов, лишь бы удержать на службе.

Турция же, в свою очередь, по версии NI, настолько "очистила" свои ВВС, что не может эффективно использовать свои F-16.

Американское издание называет попытку переворота в 2016 году "смехотворной", так как мятежники заблокировали дороги только в одном направлении, а два F-16 не сбили самолет Эрдогана, хотя могли это сделать.

Как напоминает телеканал "360", США уже неоднократно угрожали Турции санкциями из-за С-400, но главное, отказались поставлять Анкаре истребители F-35.

Александр ИЛЬИН

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