Истребитель обладает сверхманевренностью

F-22 обладает сверхманевренностью, которую можно оценить в новейшем видео от команды F -22 Raptor Demonstration Team, опубликованном на Yotube. Паномармное видео уникально тем, что впервые истребитель снимали с вертолета, благодаря чему удалост сделать качественные кадры в замедленной съемке, когда самолет находится очень близко.

Как уточняет The National Interest, съемки были сделаны в Канаде над базой ВВС США Элмендорф-Ричардсон. За последний год истребитель практически не появлялся на публике из-за пандемии COVID-19, однако F-22 Raptor Demo все-таки провели несколько шоу, на которых зрители могли наблюдать за самолетами, сидя в автомобилях.

F-22 на кадрах выполнил мертвые петли, белл тейлслайд, обратный иммельман (сплит) и другие фигуры высшего пилотажа, особенно эффектно смотрящиеся в замедленной съемке. При этом истребитель находится на небольшой высоте.

Ранее аналитики американского центра RAND заявили, что F-22 существенно превосходит Су-57 в технологическом плане.