Люди Байдена вообще не выходят на связь

Новая администрация США, очевидно, решила не продлевать договор о сокращении наступательных вооружений (СНВ-3). Об этом сообщает RT со ссылкой на заместителя главы российского МИДа Сергея Рябкова. Ранее дипломат заявлял, что у сторон нет понимания, как продлить СНВ-3, и ситуация вызывает все большую озабоченность, а контактов с представителями Байдена до сих пор не было.

Владимир Путин предложил США продлить действующий договор без всяких условий на год, а также заморозить количество имеющихся ядерных боеголовок. Однако при этом США не должны ставить никаких дополнительных условий. При этом Вашингтон просит включить новые виды стратегических вооружений, такие как "Посейдон" и гиперзвуковой блок "Авангард".