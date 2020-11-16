МИД РФ: США с большой вероятностью не продлят СНВ-3

МИД РФ: США с большой вероятностью не продлят СНВ-3
Фото: Марина Лысцева/ТАСС
Люди Байдена вообще не выходят на связь

Новая администрация США, очевидно, решила не продлевать договор о сокращении наступательных вооружений (СНВ-3). Об этом сообщает RT со ссылкой на заместителя главы российского МИДа Сергея Рябкова. Ранее дипломат заявлял, что у сторон нет понимания, как продлить СНВ-3, и ситуация вызывает все большую озабоченность, а контактов с представителями Байдена до сих пор не было.

Владимир Путин предложил США продлить действующий договор без всяких условий на год, а также заморозить количество имеющихся ядерных боеголовок. Однако при этом США не должны ставить никаких дополнительных условий. При этом Вашингтон просит включить новые виды стратегических вооружений, такие как "Посейдон" и гиперзвуковой блок "Авангард".

Александр ИЛЬИН

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