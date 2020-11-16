Российские миротворцы охладили пыл украинских "ястребов"

Российские миротворцы охладили пыл украинских "ястребов"
Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Надежды решить конфликт в Донбассе турецкими беспилотниками тают на глазах

Турецкие "Байрактары" не помогут Украине вернуть Крым и Донбасс по карабахскому сценарию. Об этом пишет политолог Владимир Корнилов в статье для РИА "Новости". По его мнению, отправка в Карабах российских миротворцев, а также успешный опыт борьбы с БПЛА в Сирии должны остудить "горячие головы" в Киеве.

Ранее на фоне успехов азербайджанской армии Украина заметно воодушевилась, а глава государства Владимир Зеленский даже уехал в Стамбул, чтобы подписать военный меморандум между Турцией и Украиной. В первую очередь, стороны договорились о совместном производстве ударных дронов. А еще раньше стало известно, что Киев закупает у Анкары 48 беспилотников "Байрактар". До этого планировалась поставка намного скромнее, на заказ повлияли именно успехи украинской армии.

Как пишет Корнилов, с этими дронами Украина связывает надежды на военное решение конфликта в Донбассе. В частности, он цитирует украинского актера Мирослава Гая, который еще весной призывал с помощью этих доронов "очистить планету от московской заразы".

Затем уже директор Института внешнеполитических исследований Григорий Перепелица заявил, что такие конфликты, как в Донбассе, можно решить только военным путем, а полтора месяца боевых действий могут коренным образом изменить ситуацию, которую не сдвинули с места и 25 лет переговоров. Затем уже украинский националист Андрей Билецкий призвал решить донбасский вопрос силовым путем по примеру Баку, а бывший снайпер Елена Белозерская сравнила Горловку с карбахским городов Шуша.

Однако как только в Карабах вошли российские миротворцы, энтузиазм "ястребов" несколько угас, а местные аналитики, напротив, начали уверять, что сравнивать Карабах и Донбасс ни в коем случае нельзя.

Стоит отметить, что у России, действительно, пока нет беспилотников такого класса, как "Байрактар ТB2". "Альтиус-У" еще проходит испытания, целый модельный ряд разработал "Кронштадт", но неизвестно, когда эти БПЛА появятся в войсках. Ожидается, что в ближайшее время на вооружение поступит модернизированный "Форпост-Р", который производится Уральским заводом гражданской авиации.

Александр ИЛЬИН

Ответить:

Гость
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и?льин, это ты ?
Или под твоим именем пишет очередной головож0пый путиноид?
М
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зачем отговаривать,пусть попробуют,нам,россии очень не хватает некоторых областей незаконно оставшихся у кастрюль после беловежского соглашения
пусть нападают на слабую россию в крыму своими бесстрашными киборгами,беспилотниками и прочими азовами,что-что,а яму захоронить хероев всегда найдем им на львовщине
Гость1
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"Киев закупает у Анкары 48 беспилотников "Байрактар". До этого планировалась поставка намного скромнее, на заказ повлияли именно успехи украинской армии." О каких успехах, тем более "украинской армии", идёт речь?
Андрей
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украинские "ястребы" Ага ржу как конь. Мокрые курицы, а не ястребы.
1
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