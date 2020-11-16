Эксперт: роботы-убийцы "Арматы" столкнутся с серьезными проблемами

Эксперт: роботы-убийцы "Арматы" столкнутся с серьезными проблемами
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Обстановка на поле боя сильно отличается от воздушной

Американские боевые роботы с ПТРК "Джавелин", которые уже позиционируют как убийц российских танков, вряд ли поступят в ближайшее время на вооружение.

Об этом в интервью РИА ФАН заявил главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский. По его словам, пока эти машины существуют в виде "моделек и макетов". Хотч в США на самом деле разрабатывается целая линейка безэкипажных машин.

Поводом для вопроса стали недавние сообщения в западных СМИ о создании "роботов-убийц" с боевыми блоками дистанционного управления и системой инфракрасного наведения. Причем одним из главных вооружений машины должны стать уже известные ПТРК "Джавелин". Предполагается, что роботы будут тесно взаимодействовать с беспилотниками и станут полноценными участниками так называемых сетецентрических войн.

Как это может происходить, американские военные продемонстрировали недавно на полигоне в штате Юта, когда обычная самоходка сбила крылатую ракету, получив координаты цели. В частности, робота могут сделать на базе платформы RCV, которая уже проходит испытания.

Впрочем, по мнению Мураховского, возможность автономной работы роботов все еще под большим вопросом. На практике, в боевых действиях пока беспилотные машины себя еще не оправдали. На земле слишком много факторов, даже если сравнивать с воздушной обстановкой, в которой успешно работают боевые дроны.

Александр ИЛЬИН

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