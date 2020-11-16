В Вашингтоне не стесняются прослушивать своих союзников по НАТО, когда дело касается F-35

Американские власти давно шпионят не только за своими гипотетическими противниками, но и союзниками, причем им за это ничего не бывает. Таким образом экс-сенатор Франц Клинцевич прокомментировал недавний скандал в Скандинавии.

Как передает Nord News, американское агентство национальной безопасности (АНБ) шпионило за шведской компанией SAAB и датской Terma. При этом, доступ к секретным данным разведчики получили путем подключения к оптико-волоконным кабелям и компьютерному центру на острове Амагер. Все это позволило АНБ отслеживать потоки информации европейских государств.

Как известно, Дания закупила 27 американских истребителей F-35, отказавшись от шведских "Грипенов". У Danmarks Radio нет доказательтств, что АНБ повлияло на сделку, однако источник в Службе военной разведки Дании уверяет, что тот, кто организовал прослушку, явно интересовался контрактом. Выяснить факт шпионажа удалось только благодаря "Надзору за службами разведки".

Клинцевич напомнил, что американцы прослушивали канцлера ФРГ Ангелу Меркель, а также президента Франции Эммануэля Макрона, поэтому их совершенно не волнуют какие-либо последствия шпионажа против датчан и шведов.