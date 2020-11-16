Ремонтировать танки и БТР оказалось некому

Украинское издание Defence Express подводит итоги года для Минобороны, которые оказались крайне противоречивы. С одной стороны, как заявил ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, в стране провален гособоронзаказ, а местные предприятия так и не взялись за ремонт бронетранспортеров и танков Т-64БМ "Булат" и Т-84БМ "Оплот", с другой Украина покупает дорогостоящие чешские самоходки Dana.

Кроме того, на волне успеха турецких беспилотников в Карабахе, самые горячие поклонники политики Баку, украинцы, решили закупить около полсотни "Байракторов", а также наладить выпуск турецких дронов у себя в стране, чтобы при случае проучить московитов.

По данным DE, Украина покупает 26 модернизированных САУ Dana производства чешской компании Excalibur Army на сумму $40,3 млн, при том, что стоимость одной установки составляет $1,55 млн.

Кроме того, в Киеве решили избавиться от советских "уазиков" и закупить иностранные джипы. Правда, о каких машинах идет речь, пока не сообщается.