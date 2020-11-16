Скорпионы войны: в Карабах поехала элита спецназа

Скорпионы войны: в Карабах поехала элита спецназа
Фото: Минобороны РФ/ТАСС
Стали известны подробности о российских миротворцах

Российские миротворцы в Карабахе стали одной их центральных тем для российских СМИ. Одни называют их главной причиной, почему в Киеве уже не призывают решить вопрос Донбасса силовым путем, другие, как например, канал "Яндекс Кавказ", подробнее останавливаются на подготовке военных.

Как уточняет канал, в Карабах поехала 31-Гвардейская Десантно-штурмовая бригада, бойцов которых называют "скорпионами" за рисунок на шевроне. Некоторые даже делают себе соответствующие татуировки, как это принято среди спецназовцев во всем мире.

По данным издания, бойцы 31-й бригады побывали во всех горячих точках России, прошли вооруженный конфликт в Южной Осетии и неоднократно ездили в командировки в Сирию. Военные умеют обращаться с любым оружием, обладают хорошими навыками рукопашного боя, и при этом знают иностранные языки и нормы международного права для выполнения миротворческих миссий.

Ранее стало известно, что российские миротворцы оснащены лучшей экипировкой "Ратник" и новейшими боевыми машинами.

Александр ИЛЬИН

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Гость
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автор просто недалекий человек слышал гром да не знает где он
Гость
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Ильин , завязывай с бухлом !
Гость прочёл и понял то что снова армянская провакация и хотят поднять Азербайджанский народ против миротворцев и скажу что армяни увас не получитса Россия и Азербайджан неотделимые друзья так что валяй
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Гость прочёл и понял то что снова армянская провакация и хотят поднять Азербайджанский народ против миротворцев и скажу что армяни у вас не получитса Россия и Азербайджан неотделимые друзья так что валяй
Гость
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Афтар балбэс
Гость
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че за чушь? причем тут 31 ДШБ и элита спецназа? элита спецназа ВДВ это 45 полк. а элита элит это был советский Вымпел
Гость
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Группам специального назначения, запрещаются не только шевроны указывать, но и любые наколки на теле, что по дурости сделаны, с мясом вырежут.
Гость аффтор, но фуфель ты какие татуировки, какие наколки ты вообще с дуба рухнул или с бодуна со своими фейками.
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аффтор, но фуфель ты какие татуировки, какие наколки ты вообще с дуба рухнул или с бодуна со своими фейками.
Гость
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противный канал ,одно фуфло лепит от фонаря, совсем без ссылок
Гость
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спецназ наколки не делает , общепринятое понятие в спн.
Акелла
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Клацканье затвора калаша самый понятный язык в мире.
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