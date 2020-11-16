Стали известны подробности о российских миротворцах

Российские миротворцы в Карабахе стали одной их центральных тем для российских СМИ. Одни называют их главной причиной, почему в Киеве уже не призывают решить вопрос Донбасса силовым путем, другие, как например, канал "Яндекс Кавказ", подробнее останавливаются на подготовке военных.

Как уточняет канал, в Карабах поехала 31-Гвардейская Десантно-штурмовая бригада, бойцов которых называют "скорпионами" за рисунок на шевроне. Некоторые даже делают себе соответствующие татуировки, как это принято среди спецназовцев во всем мире.

По данным издания, бойцы 31-й бригады побывали во всех горячих точках России, прошли вооруженный конфликт в Южной Осетии и неоднократно ездили в командировки в Сирию. Военные умеют обращаться с любым оружием, обладают хорошими навыками рукопашного боя, и при этом знают иностранные языки и нормы международного права для выполнения миротворческих миссий.

Ранее стало известно, что российские миротворцы оснащены лучшей экипировкой "Ратник" и новейшими боевыми машинами.